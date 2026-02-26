Ha ragione Patty Pravo la cipria è il segreto di bellezza di ogni donna E questa è la sua

Iconica, elegante, ma soprattutto impeccabile: Patty Pravo a 77 anni è ancora favolosa e ce l’ha dimostrato, ancora una volta, sul palco dell’Ariston. Inutile girarci intorno, tutti ci siamo chiesto come faccia, la cantante classe 1948, ad apparire così. Pelle liscissima, sguardo felino e un viso privo di imperfezioni, liftato al massimo. Patty Pravo giovane per sempre: il segreto del suo viso è una cipria. Il suo segreto? Come ha svelato lei stessa è il contouring, una tecnica di make up ideale soprattutto per le over 70, che consente di scolpire i lineamenti, ringiovanendo il viso. Ma soprattutto la sua fedelissima cipria. Patty infatti non esce mai senza questo prodotto, che tiene anche in borsetta per eventuali ritocchi e per ottenere l’effetto liftato che tutte le invidiamo. 🔗 Leggi su Dilei.it

