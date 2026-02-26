Ha messo in pericolo la vita di migliaia di viaggiatori vendendo alle compagnie aeree pezzi dei motori contraffatti | ex dj condannato a 4 anni e 8 mesi

Un ex DJ è stato condannato a quasi cinque anni di reclusione per aver venduto pezzi di motori contraffatti alle compagnie aeree, mettendo a rischio la sicurezza di migliaia di viaggiatori. Le indagini hanno ricostruito un'attività illecita che si è protratta tra il 2019 e il 2023, coinvolgendo la vendita di componenti non originali. La vicenda evidenzia i pericoli legati al mercato di parti di ricambio non certificate.

L'ex dj è stato condannato per frode nei confronti delle compagnie aeree. In 4 anni, la sua compagnia ha guadagnato circa 7 milioni di sterline Jose Alejandro Zamora Yrala è stato condannato a 4 anni e 8 mesi di carcere per frode. I fatti risalgono a un periodo che va dal 2019 al 2023, durante il quale l’ex dj vendeva alle compagnie aeree pezzi contraffatti, tra cui alcune parti dei motori. Secondo quanto riportato da Sky News, il valore della truffa ammonta a quasi 7 milioni di sterline. Yrala, proprietario dell’azienda Aog Technics, avrebbe assemblato parti meccaniche degli aerei nel garage di casa sua, nella regione inglese del Surrey, rivendendole alle compagnie con certificati di sicurezza falsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Produce pezzi contraffatti e li vende alle compagnie aeree, condannato ex Dj: "In pericolo milioni di viaggiatori"

L'ex dj che ha venduto pezzi di ricambio taroccati di aerei alle compagnie di tutto il mondo

