In prestito dallo Sporting Lisbona, Alisson Santos è diventato in fretta un punto di riferimento per mister Conte. Con la sua esplosività e la capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno, il brasiliano ha già convinto tutti: il riscatto è praticamente certo. Arrivato in sordina, Alisson ha subito mostrato qualità che a Napoli mancavano da tempo: imprevedibilità, dribbling secco e tanta fame di emergere. E la dirigenza azzurra l’ha capito subito: l’opzione di riscatto verrà esercitata senza esitazioni. Come riportato da Il Mattino, saranno 16,5 i milioni di euro da versare allo Sporting Lisbona per il cartellino definitivo. Una cifra importante, ma considerata un vero affare visti i 22 anni del giocatore e il potenziale ancora tutto da esprimere. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ha convinto Conte, in estate verrà riscattato: Manna è già al lavoro

