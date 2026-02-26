Guido Harari | Io innamorato del rock

Dici Guido Harari e pensi alla storia del rock – De Andrè, Lou Reed, Vasco Rossi, Tom Waits, Laurie Anderson – che lui ha fotografato, trovando in ogni soggetto ’La luce nello sguardo’, come il titolo scelto per l’incontro di stasera a Grand Tour Italia. Il fotografo, classe 1952, arriverà alle 19 per raccontare i suoi scatti (tra i più amati quello molto intimo di Lou Reed e Laurie Anderson abbracciati) narrati anche nel libro ’Guido harari. Remain in light. 50 anni di fotografie e incontri’. Ad Alba ha fondato la galleria Wall of Sound, e porta avanti il progetto pubblico Caverna Magica. Harari, lei, ancor prima di essere un grande fotografo, è un appassionato di musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Guido Harari: Wall of Sound 10Nome della galleria fotografica che Guido Harari ha aperto nel 2011 ad Alba, nonché della prima esposizione internazionale dedicata alle sue fotografie presso il Rockheim Museum di Trondheim (Norvegia ... panorama.it