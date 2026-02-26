Due persone hanno guidato in modo molto rischioso su un’autostrada in Slovenia, compiendo sorpassi azzardati e cambi di corsia improvvisi. La polizia ha notato il comportamento e si è avvicinata, ma ha scoperto che alla guida c’era qualcuno che cercava di portare la madre in ospedale dopo un malore. La situazione si è risolta con l’assistenza delle forze dell’ordine.

È successo alle 13:35 di ieri, mercoledì 25 febbraio, in un tratto autostradale tra Divaccia e Cosina. La donna accusava un malore e il figlio cercava di portarla in una struttura ospedaliera il prima possibile Sorpassi pericolosi e bruschi cambi di corsia in autostrada in Slovenia, la polizia interviene ma scopre che la madre del conducente è colta da malore e l’auto è diretta all’ospedale. La polizia li ferma ma, una volta compresa la situazione, scorta la vettura alla più vicina struttura ospedaliera. È successo alle 13:35 di ieri, mercoledì 25 febbraio, in un tratto autostradale tra Divaccia e Cosina, in direzione Capodistria. La polizia slovena ha ricevuto una segnalazione: un’auto procedeva zigzag, cambiando corsia e superando a gran velocità le altre auto, così gli agenti sono intervenuti e hanno raggiunto il mezzo in corsa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Stava per partorire in auto, ma la Polizia Locale la scorta in ospedale sfidando la nebbia: elogio per tre agentiGli elogi consegnati in Municipio intendono riconoscere la professionalità e la prontezza dimostrate dagli agenti in un intervento delicato I...

Kung Fu Movie: Female prisoner is used as bait hung on the city wall. A master drops in to save her!

Temi più discussi: Guida spericolata, ma è per salvare la madre: la polizia li scorta in ospedale; Repressione della rabbia stradale in Kuwait: 45 guidatori spericolati arrestati, 19 adolescenti segnalati in una campagna nazionale per la sicurezza; Latina, fuga spericolata in auto: denunciato uomo per resistenza e guida sotto effetto di stupefacenti; Cocaina e marijuana nel cofano, arresto a Villa San Giovanni durante controlli autostradali.

Guida spericolata, ma è per salvare la madre: la polizia li scorta in ospedaleÈ successo alle 13:35 di ieri, mercoledì 25 febbraio, in un tratto autostradale tra Divaccia e Cosina. La donna accusava un malore e il figlio cercava di portarla in una struttura ospedaliera il prima ... triesteprima.it

Latina, fuga spericolata in auto: denunciato uomo per resistenza e guida sotto effetto di stupefacentiDurante un inseguimento in città, l’uomo senza patente ha messo a rischio pedoni e studenti; rifiutato il trasporto sanitario, è stato deferito in stato di libertà dalla Polizia di Stato ... latinaoggi.eu

, Un giovane di Samo è stato individuato per guida spericolata e sottoposto a perquisizione con esito positivo https://www. - facebook.com facebook