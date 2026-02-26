Grottaminarda rafforza l’offerta formativa sanitaria | istituito il secondo Master Universitario

Grottaminarda amplia la sua proposta educativa nel settore sanitario con l'istituzione di un nuovo Master. Dopo il primo corso dedicato all'Alta formazione degli infermieri specializzati negli accessi vascolari, si aggiunge un percorso dedicato agli infermieri di famiglia e di comunità. Questa novità mira a rafforzare le competenze degli operatori sanitari e a rispondere alle esigenze del territorio.

Dopo l'attivazione del primo Master per l'Alta formazione degli infermieri sul Nursing degli accessi vascolari a medio e lungo termine, arriva un'altra opportunità ad arricchire il Polo Universitario e Sanitario di Grottaminarda: il Master per "Infermiere di Famiglia e di Comunità".

