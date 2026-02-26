GPS 2026 – Ti aiutiamo a non sbagliare Guida ebook + consulenza di gruppo Solo 5 posti

Il bando GPS 2026 è stato pubblicato. In vista dell’apertura delle graduatorie che avverrà lunedì 23 febbraio, ti mettiamo a disposizione uno spazio consulenza personalizzato. In questa consulenza di gruppo (max 5 partecipanti) ti aiutiamo a fare ordine nella tua situazione e a capire come prepararti al meglio in vista dell’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze.. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Temi più discussi: GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino al 6 marzo; Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegno; Provincia delle GPS 2026: unica per tutte le classi di concorso, si sceglie nella domanda di marzo e vale per due anni. Pillole di Question Time; Graduatorie GPS 2026/28: specializzazione TFA sostegno e percorso Indire hanno lo stesso punteggio. Il Ministero ci spiega perché.

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegnoL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.I video tutori ... tecnicadellascuola.it

GPS 2026, con QUESTION TIME ti aiutiamo a compilare la domanda senza errori! Ecco tutti gli appuntamenti fino al 3 marzoDopo l'appuntamento con la video guida in diretta, a cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua), con oltre 3mila persone connesse contemporaneamente tra Facebook e YouTube e migliaia di messaggi, contin ... orizzontescuola.it

Mettere l’olio giusto nella tua auto non è un dettaglio: è la sopravvivenza del tuo motore. Una scelta sbagliata può causare usura precoce, perdita di prestazioni e danni evitabili nel tempo. Da Ciro Ricambi ti aiutiamo a scegliere l’olio più adatto alla tua auto e - facebook.com facebook