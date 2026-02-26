GPS 2026 su certificazioni informatiche Ministero cambia posizione Gilda Insegnanti | abbiamo sempre sostenuto valutabilità titoli già inseriti

Il Ministero ha rivisto la propria posizione riguardo alle certificazioni informatiche per il GPS 2026, suscitando reazioni da parte della Gilda degli Insegnanti. Quest’ultima ha ribadito di aver sempre sostenuto la valutabilità dei titoli già inseriti, evidenziando l’importanza di riconoscere le competenze acquisite. La decisione rappresenta un elemento di discussione nel settore, con implicazioni pratiche per i candidati coinvolti.

“Accogliamo con favore il cambio radicale della posizione di questa amministrazione che in un primo momento considerava come nuovo inserimento ogni passaggio di fascia o un passaggio dagli elenchi aggiuntivi, non permettendo ai docenti di vedersi computato il punteggio pregresso dei titoli informatici”. E’ quanto afferma il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

