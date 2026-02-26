GPS 2026 ecco le FAQ ufficiali del Ministero | cosa cambia QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Venerdì 27 febbraio alle 14 | 30
Il Ministero ha pubblicato le FAQ ufficiali riguardanti le GPS 2026, chiarendo le procedure e le scadenze principali. Fino al 16 marzo, insegnanti e aspiranti potranno inserire o aggiornare i dati nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Un'occasione per chi deve completare o rivedere la propria posizione prima della chiusura del termine. Venerdì 27 febbraio si terrà inoltre un question time in diretta sul tema.
Fino a lunedì 16 marzo sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
