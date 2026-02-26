GPS 2026 certificazioni riserve preferenze e scelta sedi | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Cozzetto Anief LIVE Giovedì 26 febbraio alle 15 | 15

Il 26 febbraio alle 15:15 si terrà un approfondimento in diretta dedicato alle GPS 2026, con focus su certificazioni, riserve e preferenze di sede. Fino al 16 marzo, insegnanti e aspiranti potranno inserire o modificare la loro candidatura nelle graduatorie provinciali per le supplenze. L’evento offrirà chiarimenti pratici e indicazioni utili per chi deve aggiornare la propria posizione.