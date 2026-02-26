Al termine delle prime 18 buche del South African Open Championship, quattro giocatori condividono la testa della classifica. La competizione si svolge a Stellenbosch, con un montepremi di 1,5 milioni di dollari. Tra i protagonisti, si segnala anche la buona performance di un atleta noto per la costanza nelle ultime uscite. La sfida prosegue con entusiasmo tra i partecipanti.

Sono 4, dopo le prime 18 buche, i golfisti in testa al South African Open Championship, torneo del Dp World Tour che si sta svolgendo a Stellenbosch e che mette in palio 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti Race to Dubai. A guidare la classifica sono lo spagnolo Alejandro Del Rey, il sudafricano Dean Burmester, il finlandese Oliver Lindell e il britannico Joe Dean con lo score di -5 (65 colpi). Ancora ottima, dopo la prestazione della settimana scorsa che lo ha visto chiudere il Kenya Open in 4a piazza, la forma di Francesco Laporta. Il pugliese ha infatti girato nella giornata odierna in -4 e si trova in T5 ad appena un colpo di distanza dai leader insieme a Nathan Kimsey, Johannes Veerman e Herman Loubser. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, quartetto in testa in Sudafrica. Ancora bene Laporta

Golf, Jarvis e Lemke appaiati al comando del Magical Kenya Open dopo il primo round, bene LaportaI golfisti del DP World Tour danno il via ad un nuovo fine settimana di competizioni mettendosi alle spalle il primo round del Magical Kenya Open...

Golf, Jarvis vince in Kenya ma Laporta è da sognoÈ terminato dopo una lunga pausa dovuta a temporali il Kenya Open, torneo che ha messo in palio 2.

