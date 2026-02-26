Gmail aumenta la dimensione massima degli allegati ma esiste una limitazione

Gmail ha annunciato un aumento della dimensione massima degli allegati, offrendo nuove possibilità per gli utenti. Tuttavia, questa modifica non riguarda tutti gli account, poiché ci sono ancora restrizioni specifiche per alcune tipologie di utenti. L’aggiornamento mira a migliorare l’esperienza di condivisione dei file senza eliminare del tutto i limiti imposti dal sistema. La variazione si applica a determinati piani e offerte di servizio.

Questo aggiornamento descrive i cambiamenti sui limiti degli allegati di Gmail, con particolare attenzione all'offerta riservata agli account Enterprise Plus. Per la maggioranza degli utenti non cambiano le soglie di invio e ricezione, ma l'implementazione presenta un incremento mirato per gli abbonamenti avanzati. L'attivazione è in corso e la disponibilità completa potrebbe richiedere alcune settimane. Il vincolo di invio diretto resta fissato a 25 MB per tutti i tipi di account Gmail, includendo le versioni gratuite e quelle professionali Workspace. Allo stesso tempo, il limite di ricezione per gli allegati rimane a 50 MB. In sintesi, questa fascia non cambia per la maggioranza degli utenti.