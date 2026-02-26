Gloria – Il ritorno | Sabrina Ferilli torna nei panni dell’ex diva combinaguai

Il 3 marzo su Rai1 torna la fiction con Sabrina Ferilli nel ruolo di Gloria Grandi, un'ex diva alle prese con un passato turbolento. La storia si concentra sui percorsi di redenzione e sulle sfide di una donna che cerca di ricostruire la sua vita tra imprevisti e sentimenti da recuperare. La narrazione si sviluppa attraverso eventi che coinvolgono il suo percorso personale e le relazioni con gli altri.

È tempo di riscatto per Gloria Grandi. Dopo il successo della prima fiction, Sabrina Ferilli torna protagonista in "Gloria – Il ritorno", il film tv sequel in onda il 3 marzo su Rai1. Ritroviamo Gloria nel momento più difficile della sua vita: senza fama, senza reputazione e lontana dagli affetti, si trova in carcere in attesa di giudizio. Anche davanti alla minaccia di una biografia non autorizzata sulla sua infanzia al Tufello, reagisce con ironia.