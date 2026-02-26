Glitter curve e sicurezza | Elettra Lamborghini e le pagelle dei look della seconda serata

Lei entra e l’Ariston diventa improvvisamente un tempio barocco. Mantello, volumi, drama: tutto è eccesso calcolato. È l’unica che può permetterselo senza sembrare in costume di Carnevale. Monumentale.Voto: 8,5 Coordinati come due invitati allo stesso diciottesimo, ma con stylist diversi. L’idea urban funziona, però il layering sembra preso in saldo last minute. Giovani sì, incisivi meno.Voto: 6 Il poeta maledetto versione Zara premium. Camicia morbida, giacca romantica, tutto molto coerente con “cuore e chitarra”. Bello, ma zero rischio. Comfort zone cucita su misura.Voto: 6,5 Completo pulito, vibe anni ’70, atteggiamento da frontman che non deve chiedere mai. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

