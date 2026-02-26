Gli infermieri | Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda e calda Espianto anticipato di 4 minuti

Il pomeriggio del 23 dicembre la tensione nella sala operatoria dell’ ospedale Monaldi di Napoli sale alle stelle. Il piccolo Domenico, appena due anni e mezzo, deve essere operato al cuore. E quanto prima. Sembra che tutto vada bene. Ma dal contenitore arrivato da Bolzano viene estratto il cestello con un organo ormai trasformato in un unico blocco di ghiaccio. I sanitari provano a scongelare il cuore usando prima dell’acqua fredda, poi tiepida ed infine calda. Un tentativo disperato. Il primario Guido Oppido assume la decisione, ritenuta a quel punto inevitabile per " assenza di alternative ”, di trapiantare ugualmente l’organo sul bambino. Sono da brividi i racconti, riportati da Repubblica, di tre infermieri del nosocomio napoletano sulle fasi che, seppur parzialmente, ricostruiscono la drammatica storia di Domenico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

