Gli imprenditori Franco Guidi e Francesco Ferro a confronto | il capitale umano motore della rigenerazione urbana

Martedì si è svolto il secondo appuntamento di "Officina Forlì: Idee per una città che cambia". Il tema ha messo a confronto visioni nazionali e locali sul “capitale umano”, inteso non come risorsa da sfruttare, ma come il motore capace di rigenerare l'intero tessuto urbano e sociale. Il dibattito è entrato nel vivo con una riflessione di Franco Guidi che ha ribaltato il concetto tradizionale di accoglienza urbana. "Il capitale umano è il capitale che genera tutti gli altri capitali" ha esordito l'architetto, sottolineando come lo spazio fisico non sia mai neutro: "Lo spazio ci condiziona; è fatto di vuoti, non di pieni. È in quegli spazi tra gli edifici che deve avvenire l'incontro, la sfida". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

