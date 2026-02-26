Gli esuli venezuelani a Bruxelles | non allentare la pressione su Delcy Rodríguez

A Bruxelles gli esuli venezuelani chiedono di mantenere alta l’attenzione sulla situazione politica del loro paese. La proposta di revoca delle sanzioni contro un’importante figura governativa ha acceso il dibattito tra chi sostiene la linea dura e chi propone aperture. La questione rimane al centro delle discussioni e le pressioni continuano a essere esercitate su chi decide le future mosse.

Bruxelles, 26 febbraio 2026 – Le critiche arrivano dopo che l'alta rappresentante Kaja Kallas ha dichiarato che proporrà la revoca delle sanzioni contro Rodríguez, divenuta presidente ad interim dopo la cattura da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Nicolás Maduro a gennaio. Rodríguez figura nella lista delle sanzioni dell'Unione per aver minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. Kallas ha citato recenti passi compiuti dalle autorità venezuelane, tra cui il rilascio di alcuni detenuti europei, come motivo per aprire un dibattito più ampio sulla ricalibrazione dell'approccio dell'UE verso il Venezuela.