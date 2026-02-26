Gli Eagles si qualificano per gli ottavi di finale della Conference League

Gli Eagles hanno ottenuto l'accesso agli ottavi di finale della Conference League, una conquista che fa discutere tra tifosi e appassionati. La partita decisiva ha visto protagonisti momenti di grande intensità e alcune reti che hanno acceso il pubblico presente e da casa. Sono stati messi in mostra aspetti importanti della loro prestazione, portando a casa un risultato che fa discutere.

Il Crystal Palace ha superato una serata nervosa nella gara di ritorno della Conference League battendo lo Zrinjski Mostar 2-0, raggiungendo gli ottavi con una vittoria complessiva per 3-1. Il Palace ha dominato i primi scambi alla ricerca del vantaggio nel pareggio, con Evann Guessand e Daichi Kamada che andavano vicini. Zrjinski fino a quel momento aveva offerto ben poco, ma pochi minuti dopo ha minacciato il pareggio, ma Leo Mikic ha completamente sbagliato le sue linee nel momento cruciale.