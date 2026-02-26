Numeri e ascolti, ma come procedono quelli della seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Sebbene la prima serata abbia subito un importante calo di ascolti rispetto agli anni precedenti, la seconda puntata della kermesse andata in onda mercoledì 25 Febbraio 2026 ha registrato invece il 59,5% di share con 9 milioni di spettatori. La prima puntata del Festival di Sanremo 2026, in onda nella serata di martedì 24 febbraio 2026, ha raggiunto 9 milioni e 600mila telespettatori con uno share del 58%. La conferma arriva dai dati Auditel che dallo scorso anno raccolgono la Total Audience, ovvero la media degli spettatori collegati attraverso la Tv nazionale e i vari device in diretta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gli ascolti della seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 9 milioni di spettatori e 59,5% di share

Sanremo 2026, 8,8 milioni di spettatori e 59% di share: gli ascolti della seconda serata del FestivalIl Festival di Sanremo, giunto alla sua 76edizione, sta riscontrando pareri contrastanti e in tal senso, il numero di ascolti e di share sono più che...

Sanremo 2026, 9.053.000 di spettatori e il 59,5% di share: gli ascolti della seconda serata del FestivalIl Festival di Sanremo, giunto alla sua 76edizione, sta riscontrando pareri contrastanti e in tal senso, il numero di ascolti e di share sono più che...

Sanremo, ascolti ancora in calo: 9 milioni di telespettatori e 59,5% di share per la seconda serata

Temi più discussi: Gli ascolti tv della seconda serata di Sanremo 2026: spettatori e share; Sanremo 2026, 9.053.000 di spettatori e il 59,5% di share: gli ascolti della seconda serata del Festival; Sanremo 2026, psicodramma ascolti: la seconda serata ribalterà il flop della prima? – I precedenti; Sanremo 2026, Conti e gli ascolti in calo: il sorriso e la risposta.

Sanremo 2026: gli ascolti della seconda serata sono lontanissimi non solo da quelli del 2025 ma anche da quelli di AmadeusIl quinto e ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti sul fronte degli ascolti continua a fare fatica: dopo l'esordio tiepido di martedì 24 febbraio, la seconda serata del Festival totalizza 8.814.000 ... vanityfair.it

Sanremo, come sono andati gli ascolti della seconda serata? L’hanno vista più di 9 milioni di telespettatori, peròRispetto al debutto di martedì sale lo share, pari al 59,5%, ma non il numero medio degli spettatori. E i risultati restano al di sotto di quelli del 2025. Chi c'era sul palco quando ci sono stati i p ... dire.it

Gli ascolti tv della seconda serata del Festival di Sanremo 2026: 9 milioni e 53 mila spettatori di media con il 59.5% di share, in termini di total audience. Un risultato che migliora lo share della prima serata (58%) ma non il dato medio sugli spettatori (9 milioni - facebook.com facebook

Il quinto e ultimo Festival di Carlo Conti continua, sul fronte degli ascolti, a fare fatica x.com