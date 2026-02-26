Gli amici lo hanno cercato a lungo senza ottenere risposta, prima al telefono e poi dal vivo, bussando più volte alla porta di casa: motivo per cui, preoccupati, hanno chiesto aiuto al 112. All'arrivo di pompieri e militari il drammatico sospetto è diventato una tragica scoperta: Oscare Romagnoli era già morto. È successo martedì sera a Castiglione delle Stiviere. Il personale del nucleo Radiomobile dei carabinieri di Castiglione è intervenuto, con l'ausilio dei Vigili del Fuoco, nell'abitazione di Romagnoli: una volta dentro, l'uomo giaceva esanime a terra. Sul posto anche ambulanza e automedica: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso, per cause naturali. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Gli amici bussano alla porta, lui non risponde: trovato morto in casa - BresciaToday

Oscare Romagnoli aveva 85 anni ed era conosciutissimo in paese, noto come il Sagrestano: collaborava con la comunità delle suore Piccole Figlie della Croce e con la parrocchia. La camera ardente è ...