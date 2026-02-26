Glamour Room conquista l’XI edizione di “Vetrine e Maschere”: il Carnevale di Castrovillari celebra creatività e tradizione. La vittoria della Glamour Room di Sofia Aversa segna il momento più atteso dell’XI edizione di Vetrine e Maschere, il concorso che ogni anno unisce il tessuto commerciale di Castrovillari allo spirito del suo storico Carnevale. Con questa premiazione si chiude ufficialmente un’edizione particolarmente partecipata, inserita nel programma del 68° Carnevale di Castrovillari, il più antico della Calabria. Un concorso che racconta la città attraverso le sue vetrine. Quest’anno sono state 27 le attività commerciali che hanno scelto di trasformare le proprie vetrine in piccoli palcoscenici tematici, rendendo omaggio alla storia e alla bellezza del Carnevale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Glamour Room vince Vetrine e Maschere 2026

