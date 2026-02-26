Giuseppe Conte attacca la riforma | Testo blindato ora il governo è in difficoltà

Il dibattito sulla riforma costituzionale si intensifica, con alcune voci che criticano la rigidità del testo e la difficoltà di aprire un confronto. La percezione di una posizione inattaccabile del governo alimenta tensioni e rischi di blocco nel processo di implementazione. La questione rimane centrale nel panorama politico e coinvolge diversi attori che cercano di trovare una soluzione condivisa.

“La riforma costituzionale è nata blindata fin dall’inizio e oggi, con il No che recupera nei sondaggi, appare poco credibile l’idea di sedersi a un tavolo per discutere la fase attuativa”. Con queste parole il leader del Movimento 5 Stelle ha criticato l’apertura al dialogo arrivata dalla maggioranza, sostenendo che il cambio di atteggiamento sia legato ai dati demoscopici più recenti. “Dopo aver letto i sondaggi sono preoccupati – ha aggiunto – e si sono riuniti per dirsi che bisogna depoliticizzare, perché oggi lo stesso governo rischia”. Conte ha parlato a Cagliari durante un incontro pubblico a sostegno del No al referendum sulla riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

