Giuliacci scatenato | Ignoranza! La verità sull' anticiclone e le previsioni

Ecco le previsioni meteo di Mario Giuliacci che torna al centro dell'attenzione con le sue analisi sul tempo che attende la Italia nei prossimi giorni, mostrando mappe e modelli che confermano un quadro ormai ben definito. L'anticiclone africano continua a occupare la scena, mentre i cicloni atlantici B2 e B3 restano distanti e incapaci, almeno per ora, di scalfire la cupola di alta pressione che avvolge la Penisola. Il meteorologo apre il suo intervento sul canale YouTube MeteoGiuliacci con il riferimento alla situazione attuale: "Le nostre mappe che vi dimostrano il tempo che faranno i prossimi giorni, quella è oggi di giovedì, vedete l'africano ancora sull'Italia, due cicloni atlantici B2, B3, chissà quando potranno raggiungere l'Italia.