La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. Trenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare. Si comincia a pensare al “cambio di stagione” e dunque arriva propizia la presenza de. Chiunque si trovi a passeggiare per le strade delle principali città della Toscana o di. Traffico in tilt all’alba lungo l’A8 Milano-Varese per un incidente stradale avvenuto nel tratto tra. Coltellata alla testa del padre durante una lite in casa, a Desio i carabinieri hanno. Una esplosione ha causato il ferimento di 3 persone sul posto lavoro nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Giulia: maternità e linfoma, scegliere la luce nel buio

"La mia luce nel cammino buio. Mi sono sentita in mani sicure""Nell’eccesso di luci che ci propone il periodo festivo vorrei riservare una “luce vera“ all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove ho usufruito di...

Calendario in regalo. La Vigilia con La Nazione: "Come una luce nel buio"La Vigilia La Nazione regalerà ai suoi lettori di Pisa e provincia un calendario dedicato al mondo del volontariato e del sociale.

Giulia De Lellis e il senso di colpa delle neomamme: quando il ritorno al lavoro diventa una prova emotivaLa conciliazione tra lavoro e maternità è un nervo scoperto, da sempre. E quando anche personaggi pubblici ne risentono la riflessione diventa più sentita e condivisa. È il caso di Giulia De Lellis, ... tgcom24.mediaset.it

Giulia De Lellis racconta la maternità: Il parto è un miracolo straordinario ma non è affatto piacevole. Sto in pigiama fino alle 12 senza neanche una doccia, non so come ...Giulia De Lellis continua a condividere con i suoi follower frammenti della sua nuova vita da mamma, ma fissando confini chiari. L’influencer ha dato alla luce la piccola Priscilla lo scorso ottobre, ... ilfattoquotidiano.it