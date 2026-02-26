La storia parla chiaro: 1996-2026. Per trent’anni l’associazione Giulia e il suo presidente Michele Grassi ha svolto un lavoro magistrale sul territorio ferrarese nella ricerca e nel gestire i casi delicati di pediatria e di ragazzi in età adolescenziale. Ora, dopo 3 decenni, ha deciso di fare un salto di qualità e di accreditarsi come realtà promotrice di divulgazione scientifica, rivolgendosi sia alla popolazione che ai professionisti, organizzando un momento di incontro gratuito con la cittadinanza in programma sabato al Ridotto del Teatro. I saluti istituzionali intorno alle 9. Poi la mattinata si snoderà in tre momenti, tema centrale "il potere evocativo del profumo per il benessere psico-fisico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giulia compie trent’anni: "Noi, al fianco dei bimbi"

