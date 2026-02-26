Nel girone F (quello del Fossombrone) di serie D il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Sammaurese con 2 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale campionato più un’ammenda di cinquemila euro. I fatti contestati risalgono al mese di luglio 2025 in sede di iscrizione al campionato ovvero al mancato deposito parziale delle liberatorie della scorsa stagione. Con i 2 punti di penalizzazione la Sammaurese in classifica generale rimane ultima (da sola) con 13 punti. La società Sammaurese ha espresso profondo rammarico per la decisione assunta. Scendendo di categoria (in Eccellenza), il giudice sportivo nel comunicato di ieri pomeriggio ha sanzionato con un’ammenda di 300 euro la Fermignanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Fermignanese multata. Urbino: Morelli fermo

