Nella seconda tappa del Giro di Sardegna, un giovane talento si mette in evidenza con una vittoria a Carbonia. Il corridore, in forza alla squadra giovanile della Red Bull, riesce a distanziarsi nel finale. Alle sue spalle, si classifica secondo un altro atleta emergente, dimostrando un buon ritmo lungo tutta la corsa. La tappa si conclude con questa conquista, segnando un momento importante per i partecipanti.

Il Giro di Sardegna sta regalando il palcoscenico e la gloria a tanti giovani italiani. Come è giusto che sia, perché questa è (anche) la funzione principale della Coppa Italia della Regioni, organizzata dalla Lega del ciclismo professionistico: dare la possibilità di correre e confrontarsi a molti corridori che altrimenti non ne avrebbero l'occasione, per la mancanza di gare e inviti. Un tema, quest'ultimo, che purtroppo rappresenta un grande handicap per le formazioni italiane Professional. Così come questi giorni di gara diventano un'opportunità d'oro per le nostre squadre, a cominciare dalle Continental, in un periodo della stagione in cui tutti vogliono correre ma lo spazio di partecipazione è comunque limitato perché la priorità è sempre assicurata ai team del WorldTour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro di Sardegna, fa festa un altro talento: Donati vince a Carbonia e lo premia Bugno

Donati vince in volata la tappa di Carbonia al Giro di SardegnaLa seconda tappa del Giro di Sardegna ha offerto una giornata intensa, con una falsa fuga che non si è trasformata in una lunga avanzata e una volata...

Leggi anche: LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Davide Donati si prende lo sprint di Carbonia

Temi più discussi: Dopo 15 anni di attesa il 25 febbraio torna il Giro di Sardegna: tutti i dettagli delle tappe; Giro di Sardegna, venerdì 27 febbraio la terza tappa in partenza da Cagliari; LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentata; Giro di Sardegna, Nicolò Garibbo si aggiudica prima tappa Castelsardo-Bosa.

LIVE Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Garibbo sorprende Zana al termine di una frazione movimentataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:23 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Sardegna 2026. Appuntamento a ... oasport.it

Giro di Sardegna 2026, Nicolò Garibbo vince la prima tappaHa preso il via la stagione ciclistica in Italia con la prima gara valevole per la Coppa Italia delle Regioni. Nicolò Garibbo è il primo leader del Giro di Sardegna 2026: ... ilmessaggero.it

Guardate cosa è successo al Giro di Sardegna e la nuova classifica: Garibbo risponde ai Soudal, volata stranissima con una curva quasi sull'arrivo! Link nel primo commento. - facebook.com facebook

VIDEO: Ultimi 3 KM Tappa 2 Giro della Sardegna 2026 is online. Watch the dramatic final stretch from Stage 2, with exclusive footage and analysis. Read the full article and watch the highlights now on SpazioCiclismo: x.com