Giro di Sardegna 2026 | capolavoro in volata di Davide Donati a Carbonia

Nel Giro di Sardegna 2026, un giovane ciclista ha conquistato la vittoria in volata a Carbonia, dimostrando di avere già un buon feeling con le gare di questo tipo. Pur non essendo ancora un professionista, ha ottenuto due vittorie importanti tra i grandi. La sua presenza si fa notare tra i talenti emergenti pronti a farsi strada nel panorama nazionale.

Non è ancora passato professionista, ma conta già due vittorie tra i grandi. È uno dei talenti più puri in casa Italia in chiave volate per il futuro. Davide Donati si impone di classe nella seconda tappa del Giro di Sardegna: sul traguardo di Carbonia l’azzurro classe 2005 della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ha dominato lo sprint da veterano. Resta leader della classifica generale Nicolò Garibbo (Team UKYO) Giornata molto caotica, dove non si è formata una vera e propria fuga. Ci hanno provato Mattia Stenico (Bardiani CSF 7 Sauber), Samuele Zoccarato (MBK Bank CSB Telecom Fort), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta), Gustave Blanc... 🔗 Leggi su Oasport.it

Davide Donati claims win on Giro della Sardegna 2026 Stage 2 with a sprint victory in Carbonia, ahead of Gianmarco Garofoli. Italia shines in the Top 10 with strong showings from Red Bull-Bora-hansgrohe and others. Read more: x.com