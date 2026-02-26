Giornata mondiale per la lotta contro l’HPV | screening e vaccinazioni anche nel Lecchese

In occasione del 4 marzo, la Giornata mondiale contro l’HPV, vengono organizzate diverse iniziative di sensibilizzazione e prevenzione nel Lecchese. Le autorità sanitarie locali promuovono screening e campagne di vaccinazione rivolte alla popolazione, puntando a informare e coinvolgere più persone possibili. Le attività si svolgono in vari punti della provincia, con l’obiettivo di diffondere conoscenze sulla prevenzione di questa infezione.

Gli enti sanitari del territorio propongono una serie di iniziative in occasione del 4 marzo, Giornata mondiale per la lotta contro l’HPV e dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna.Il 4 marzo ricorre infatti la Giornata mondiale per la lotta contro l’infezione da Papilloma virus umano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Lotta all'HPV: screening, vaccinazioni e visite gratis (non solo per le donne)Il 4 marzo è la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano) e in Brianza si mette in moto la macchina...

Temi più discussi: Giornata mondiale della giustizia sociale 2026: Costruire una transizione giusta per un futuro sostenibile, 20 febbraio; GIORNATA MONDIALE DELLA GIUSTIZIA SOCIALE; Giornata Mondiale della Giustizia Sociale: la CISL rilancia l’impegno per un’economia più equa e inclusiva - CISL; Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV: tutte le iniziative di ASST Valle Olona.

Giornata Mondiale del Pistacchio, le varietà dell'oro verde: dal Bronte DOP al KermanLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata Mondiale del Pistacchio, le varietà dell'oro verde: dal Bronte DOP al Kerman ... tg24.sky.it

Giornata mondiale contro l’HPV e Festa della Donna: prevenzione e screening in Brianza e LeccoGli enti sanitari del territorio propongono una serie di iniziative in occasione del 4 marzo, Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV e dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna ... mbnews.it

Nel 2018, in occasione della Giornata Mondiale del Cane, Arisa raccontava come due piccoli batuffoli bianchi le abbiano cambiato la vita. Non una favola costruita. Non una storia da copertina. Ma un momento fragile, vero. Era un periodo in cui lamentava le “ - facebook.com facebook

Giornata Mondiale del Pistacchio Un piccolo frutto ma con tante proprietà che portano benefici al nostro organismo! Scopri di più con i consigli della SS Sorveglianza Nutrizionale #appuntamentoconlaprevenzione #nutrizione #pistacchio #pistacchiolov x.com