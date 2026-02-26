Giorgia Pianta sarà la madrina di Bollicine in Villa

Giorgia Pianta, nota per il suo ruolo in un noto programma televisivo, è stata scelta come madrina della nona edizione di

La modella e volto televisivo Giorgia Pianta, protagonista del programma “Avanti un altro” su Canale 5, sarà la madrina della 9ª edizione di Bollicine in Villa. L'evento, tra i più importanti del settore, è in programma sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Italian Global Series, Matilde Gioli sarà la madrina della seconda edizioneLa madrina e presentatrice della seconda edizione dell'Italian Global Series sarà l'attrice Matilde Gioli.

Giorgia in concerto alla Villa Bellini“G” è certificato ORO! Dopo aver conquistato le classifiche debuttando al #1 degli album più venduti, l’ultimo disco di inediti di GIORGIA viene oggi...

Temi più discussi: Meloni: Io al Festival? Notizia inventata, non siamo al FantaSanremo; Sanremo 2026, Giorgia Meloni smentisce la presenza all'Ariston citando il Fantasanremo: Notizie inventate; Sanremo 2026, arriva la smentita ufficiale di Giorgia Meloni: la premier non sarà al Festival.

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza a Sanremo: Notizia totalmente inventataGiorgia Meloni non sarà a Sanremo per assistere alla prima serata del Festival: la premier lo ha ribadito in un post pubblicato sui suoi profili social. Leggo da giorni di una mia presunta partecipaz ... tpi.it

Giorgia Meloni smentisce la sua presenza all’Ariston: Il FantaSanremo è un gioco per gli appassionati del Festival. Le notizie dovrebbero restare nel mondo realeLeggi su Il Fatto Quotidiano.it la smentita di Giorgia Meloni sulla sua presunta presenza a Sanremo 2026: Il FantaSanremo è un gioco, le notizie dovrebbero restare nel mondo reale ... ilfattoquotidiano.it

Come una pianta che cresce con cura e pazienza, oggi Giorgia celebra il suo traguardo più importante. Laurea Radici forti. Futuro luminoso. - facebook.com facebook