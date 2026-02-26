Giocatore del mese Serie A | Dimarco candidato insieme ad altri 5

Federico Dimarco è tra i candidati al premio di Giocatore del Mese in Serie A per febbraio, insieme ad altri cinque giocatori della massima divisione italiana. La sua candidatura si aggiunge a quella di altri protagonisti del campionato, confermando il suo impatto nel mese appena concluso. La decisione finale sarà resa nota nei prossimi giorni.

Giocatore del mese Serie A. Tra i protagonisti del mese di febbraio in Serie A spicca anche un nome nerazzurro: Federico Dimarco è infatti tra i candidati al premio EA SPORTS FC Player Of The Month. Una presenza che conferma l’impatto del laterale dell’Inter, autore di prestazioni di altissimo livello. I candidati sono stati individuati attraverso le analisi avanzate di Kama Sport, basate sui dati tracking raccolti tramite il sistema Hawk-Eye. Il metodo non si limita alle statistiche tradizionali, ma considera anche parametri più sofisticati legati al posizionamento in campo e alle scelte di gioco. Questo approccio permette di valutare in modo più completo il rendimento dei calciatori, includendo aspetti come il movimento senza palla, l’efficienza tattica e il contributo complessivo alla squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dimarco eletto giocatore del mese di gennaio in Serie AFederico Dimarco conquista il riconoscimento come protagonista del mese in Serie A, ricevendo l’onore di EA SPORTS FC Player Of The Month per gennaio.

Dimarco giocatore del mese di gennaio in Serie A! L’esterno dell’Inter vince il premio EA SPORTS FC Player Of The Month, il comunicato ufficialeCalciomercato Fiorentina: dopo il clamoroso affare saltato per Kouamé al Verona, ora è arrivata l’offerta di questo club! Gli aggiornamenti...

