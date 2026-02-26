Giarre fiamme un un palazzo di corso Matteotti | due intossicati trasportati in ospedale

Stamattina a Giarre si è sviluppato un incendio in un edificio di corso Matteotti, intorno alle 11. Le fiamme sono divampate al secondo piano di uno stabile di otto piani, causando il coinvolgimento di due persone che sono state portate in ospedale a seguito di un’intossicazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Incendio in una palazzina in corso Matteotti a Giarre, stamattina intorno alle 11. Le fiamme sono divampate in un appartamento al secondo piano di uno stabile di otto piani. Dopo l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i mezzi di soccorso per soccorrere le persone. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Scoppia un incendio nell'ex centro profughi: due intossicati trasportati all'ospedale di VaioSono ricoverati nella camera iperbarica dell'Ospedale di Vaio di Fidenza i due uomini rimasti lievemente intossicati in seguito all'incendio... Italia, pranzo shock a scuola: “Tutti intossicati”. Trasportati in ospedaleEra un venerdì che sembrava scorrere sui binari della solita routine addestrativa, scandito dai ritmi serrati di chi si prepara a servire lo Stato... Giarre, brucia un palazzo in corso Matteotti: diversi intossicati, paura per i residenti di alcuni appartamentiIl rogo ha devastato l'immobile e non è ancora chiaro se, all'interno delle case avvolte dalle fiamme, ci fossero delle persone. Le lingue di fuoco hanno raggiunto il terzo e il quarto piano ... lasicilia.it Giarre, incendio in un’abitazione di corso MatteottiIncendio quest'oggi, poco dopo le 11, in un'abitazione al secondo piano di un condominio in corso Matteotti a Giarre. Il rogo si è propagato anche agli appartamenti vicini. Si sta cercando di evacuare ... gazzettinonline.it