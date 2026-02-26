A Giardini Naxos un 41enne è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio ai danni dell’ex compagna. Secondo gli inquirenti l’avrebbe segregata in casa, le avrebbe sottratto il cellulare e l’avrebbe aggredita con calci, pugni e morsi, tentando anche di strangolarla e di scaraventarla dalla tromba delle scale. Il gip ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. L’aggressione a Giardini Naxos Un uomo di 41 anni è stato fermato a Giardini Naxos, nel Messinese, con l’accusa di aver aggredito l’ex compagna nella sua abitazione nella notte tra il 21 e il 22 febbraio. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe trattenuto la donna in casa e le avrebbe sottratto il telefono cellularei. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giardini Naxos, arrestato per tentato femminicidio dell'ex: ha provato a strangolarla e a buttarla dalle scale

Sequestra la ex, tenta di strangolarla e buttarla giù dalle scale: arrestato un 41enne. Così la donna è riuscita a dare l’allarmeUn uomo di 41 anni è stato fermato a Giardini Naxos, in provincia di Messina, con le accuse di tentato femminicidio, atti persecutori e...

Orrore a Giardini Naxos: ex fidanzata sequestrata e pestata, arrestato 41enne per tentato femminicidioAvrebbe rinchiuso in casa la sua ex compagna, sottraendole il cellulare per controllare eventuali messaggi e cercare prove di una possibile nuova...

Temi più discussi: Segregata, picchiata e presa a morsi, arrestato l'ex a Giardini Naxos; Giardini Naxos, donna massacrata di botte: arrestato il compagno per tentato femminicidio; Giardini Naxos, pestata a sangue in casa. L’ex convivente fermato per tentato femminicidio; Giardini Naxos, arrestato 41enne per tentato femminicidio: avrebbe sequestrato e aggredito l’ex convivente.

Sequestra e picchia l'ex ai Giardini Naxos: fermato un 41enne per tentato femminicidioUn uomo di 41 anni è stato fermato nel Messinese con l’accusa di tentato femminicidio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe segregato in casa l’ex fidanzata di 35 anni, le avrebbe sequestrat ... notizie.it

Giardini Naxos: arrestato 41enne per tentato femminicidioNella giornata di ieri, su richiesta della Procura distrettuale di Messina, il GIP del Tribunale di Messina ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un... Vai all'ar ... 24live.it

L'arrestato ha sequestrato la vittima, l'ha aggredita con pugni e morsi e ha tentato di strangolarla a Giardini Naxos - facebook.com facebook

Segrega in casa la ex fidanzata, gli sequestra il cellulare alla ricerca di prove di un suo possibile nuovo rapporto sentimentale, la picchia violentemente colpendola con calci e pugni: arrestato a Giardini Naxos x.com