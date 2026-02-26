Gianluca Quarta | Lascio Forza Italia per intraprendere un nuovo percorso

Gianluca Quarta ha annunciato di aver deciso di lasciare Forza Italia per seguire un nuovo percorso politico. La sua scelta è stata comunicata ufficialmente tramite una nota, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui progetti futuri. La decisione segna un cambiamento nel suo percorso all’interno del panorama politico locale e nazionale.

BRINDISI - Gianluca Quarta lascia Forza Italia. L'ex assessore ha comunicato la decisione attraverso una nota. Nel 2023, fu il più suffragato fra i candidati al consiglio comunale, con 1294 preferenze. Poi il sindaco Marchionna gli conferì la delega ai Lavori Pubblici, fino al rimpasto di giunta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Forza Italia Sannio accoglie un nuovo giovane volto: entra Gianluca IannottaNuovo ingresso nel panorama politico locale: Gianluca Iannotta, giovane imprenditore di Sant’Agata de’ Goti, entra ufficialmente a far parte di Forza... Leggi anche: Bergamini entra ufficialmente in Forza Italia: "Nuovo percorso in un partito in cui mi riconosco" Discussioni sull' argomento Gianluca Quarta: Lascio Forza Italia per intraprendere un nuovo percorso; Sanità, Tommaso Gioia: Impegno concreto per un sistema più giusto, efficiente e vicino ai cittadini; Il Pd all'attacco di Conte: 'Pressione inopportuna da parte del M5S'; Cobas Brindisi: Duemilacinquecento pezzi militari spariti dalla base, la città non può tacere. Sabato presidio davanti all'aeroporto. Gianluca Quarta lascia Forza Italia: un nuovo inizio ci aspettaDesidero comunicare la mia decisione di lasciare Forza Italia. Si tratta di una scelta maturata dopo un’attenta riflessione personale e politica, dettata esc ... brundisium.net La proposta, formulata tramite una mozione a firma di Roberto Quarta, sarà discussa in consiglio comunale, venerdì prossimo. Focus anche sulle strutture ricettive - facebook.com facebook