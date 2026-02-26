Gianluca Gazzoli e il pianto nel backstage di Sanremo dopo avere ricordato la mamma | È esploso tutto

Durante le prove di Sanremo, Gianluca Gazzoli ha vissuto un momento molto intenso nel backstage, ricordando la madre. Le emozioni lo hanno sopraffatto, portandolo a piangere apertamente, mentre si trovava dietro le quinte dopo aver concluso la sua performance. Un episodio che ha mostrato la sua parte più autentica e vulnerabile, suscitando molta attenzione tra il pubblico presente.

Un momento autentico, intimo, commovente. Non ha trattenuto le lacrime Gianluca Gazzoli, una volta arrivato dietro le quinte e dopo aver condotto la prima delle due serate dedicate alle Nuove Proposte, a Sanremo. “Quando sono sceso da quel palco, è esploso tutto“, le sue parole postate assieme a un video. La commozione è arrivata dopo avere ricordato la sua mamma, scomparsa pochi mesi fa. “Forse qualcuno non lo sa, pochi mesi fa è mancata la mia mamma e sai quanto avrei farle voluto vedere questo momento, anche perché oggi tra il pubblico c’è anche parte della mia famiglia”, aveva detto a Carlo Conti nel ricordare la madre, Giovanna, scomparsa a settembre 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

