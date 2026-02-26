Gianluca Gazzoli sarà a Sanremo 2026, un evento che lo ha emozionato profondamente. Pochi mesi fa, ha perso sua madre, e il desiderio di condividere con lei questo momento speciale rimane vivo. La sua presenza sul palco riflette un mix di emozioni personali e professionali, rendendo questa partecipazione ancora più significativa. La sua esperienza personale si intreccia con il grande palcoscenico della musica italiana.

La madre dello speaker radiofonico e founder del podcast BSMT, Giovanna, è scomparsa a settembre 2025, a 65 anni, dopo una lunga malattia. Già a fine luglio, Gianluca Gazzoli aveva scelto di condividere con la sua community il momento difficile che stava vivendo: «Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male. Le devo tutto, voglio che la sua storia dia speranza a chi sta soffrendo». Un mese dopo, il 2 settembre, la notizia della scomparsa e una lunga dedica pubblicata su Instagram. «Mamma, non riesco a scrivere queste parole senza piangere come un bambino. Forse perché l’incubo di ogni bambino è perdere la propria mamma. E io ho perso la mia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gianluca Gazzoli a Sanremo 2026: «Pochi mesi fa è mancata la mia mamma: quanto avrei voluto farle vedere questo momento»

Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli: «Pochi mesi fa è mancata la mia mamma: quanto avrei voluto farle vedere questo momento. Oggi è il giorno del suo compleanno»La madre dello speaker radiofonico e founder del podcast BSMT, Giovanna, è scomparsa a settembre 2025, a 65 anni, dopo una lunga malattia.

“Pochi mesi fa è mancata la mia mamma, mi trovo su questo palco a coronare un sogno il 25 febbraio, il giorno del suo compleanno. La vita ci manda segnali”: Gianluca Gazzoli a Sanremo 2026“Forse qualcuno non lo sa, pochi mesi fa è mancata la mia mamma e sai quanto avrei farle voluto vedere questo momento, anche perché oggi tra il...

Temi più discussi: Sanremo 2026, chi è Gianluca Gazzoli: da Radio Deejay al palco dell'Ariston con le Nuove Proposte; Gianluca Gazzoli: da Radio Deejay a conduttore delle Nuove Proposte a Sanremo; Gianluca Gazzoli commosso: Mamma non c'è più, sogno coronato nel giorno del suo compleanno; Gianluca Gazzoli che malattia ha? Perché vive con un defibrillatore sottocutaneo.

Chi è Gianluca Gazzoli, conduttore a Sanremo 2026 per le Nuove ProposteSpeaker radiofonico, podcaster e volto televisivo, Gianluca Gazzoli è il conduttore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. Dopo aver accompagnato i giovani artisti nel percorso verso l’Aris ... tg24.sky.it

Gianluca Gazzoli a Sanremo 2026: chi è il conduttore delle Nuove Proposte e che malattia ha avuto?Gianluca Gazzoli conduce le Nuove Proposte a Sanremo 2026: scopri chi è, dalla carriera in radio e tv al podcast The BSMT, fino alla malattia al cuore che ha segnato la sua vita. greenme.it

“Quando sono sceso da quel palco, è esploso tutto” Gianluca Gazzoli è salito sul palco dell’Ariston ieri sera per la semifinale delle Nuove Proposte: dopo aver ricordato sua madre, morta lo scorso settembre, è uscito di scena e nel backstage non ha trattenuto l facebook

A Gianluca Gazzoli gli auguro ogni bene per la sua carriera, è bravo per davvero e ieri se l'è cavata distintamente. #sanremo2026 x.com