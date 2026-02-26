Giani | Il pacchetto di interrogazioni di Fratelli d' Italia su Cristina Manetti? Solo per colpire la persona
Un nuovo episodio si apre nel panorama politico locale, con un insieme di interrogazioni che sembrano rivolte a mettere alla prova l’assessora alla Cultura. La vicenda ha suscitato reazioni e commenti tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle prossime settimane. La questione riguarda questioni amministrative e delle politiche culturali, che continuano a occupare il centro dell’attenzione pubblica.
Firenze, 26 febbraio 2026 – Un pacchetto di interrogazioni per colpire l’assessora alla Cultura. E’ tranchant il presidente della Toscana Eugenio Giani a proposito delle interrogazioni annunciate da Fratelli d'Italia in Consiglio regionale e in Parlamento, sulle iniziative dell'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti e sul suo coinvolgimento in esposizioni artistiche e culturali. Il caso “Monna Cristina“. Manetti blocca il suo ritratto prima dell’esposizioneIl ritratto ’Monna Cristina’ di Anna Rubin «Ho appreso del nuovo istituto giuridico del pacchetto di interrogazioni, come è stato definito nel comunicato di Fratelli d'Italia, un pacchetto di interrogazioni per colpire una persona», ha detto Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Toscana: interrogazioni su Manetti alla Camera e in Consiglio regionale. “Monna Cristina” ancora sotto il tiro di FdiLe altre interrogazioni sono relative ad alcune presentazioni in Italia e all’estero dell’ultimo libro scritto da Manetti e ai rapporti con il teatro...
Regione Toscana, dimissioni dell’assessora Cristina Manetti da capo di gabinetto. Giani risponde in AulaFIRENZE – Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha risposto in Aula ad una interrogazione di Fratelli d’Italia, a firma della capogruppo Chiara...
Temi più discussi: Presto da R. Toscana pacchetto agricoltura per semplificazioni; Giani a Collesalvetti in visita alla nuova Casa di Comunità; Il quadro, il libro e il Politeama: l'assessora Cristina Manetti sotto l'assedio di Fratelli d'Italia; Fdi presenta pacchetto interrogazioni sulle iniziative dell'assessore Manetti.
La Toscana prepara il pacchetto agricoltura: 140 milioni ancora da investireDal presidio di Coldiretti l’annuncio di Eugenio Giani e Leonardo Marras: semplificazioni su edilizia, controlli e digitalizzazione, con il 20% dei fondi dello sviluppo rurale ancora da impegnare ... corrieredimaremma.it
Regione a fianco degli agricoltori: un pacchetto agricoltura incentrato su semplificazione e concretezzaLa Regione Toscana partecipa alla manifestazione di Coldiretti sull'agricoltura e lancia alcune proposte. La nota ... grossetonotizie.com
Cristina Manetti è finita in un dipinto di un'artista russa. A quanto pare a sua insaputa facebook
Cristina Manetti è finita in un dipinto di un'artista russa. A quanto pare a sua insaputa x.com