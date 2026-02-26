Giani celebra l’installazione per Benigni al Parlamento Ue Non ci resta che piangere… video

Il governatore toscano ha partecipato a un evento ufficiale dedicato a Benigni al Parlamento europeo, accompagnando la cerimonia con commenti e interventi spesso caricati di tono ironico. La sua presenza ha attirato l’attenzione per le sue battute e l’approccio diretto, che hanno suscitato reazioni diverse tra i presenti. La manifestazione si è svolta senza particolari polemiche o tensioni pubbliche.

Il governatore in un video sui social appare entusiasta: "La Toscana, meglio di lui, da chi può essere rappresentata" dice, con buona pace dei grandi talenti che non sono mai stati comunisti Il governatore della Toscana Eugenio Giani, sostenuto dal centrosinistra, ha deciso di non risparmiare siparietti tragicomici e al limite del noioso. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, appare felice vicino all’installazione dedicata a Roberto Benigni nel Parlamento europeo. E già qualcosa va storto: perché mai i soldi dei contribuenti dovrebbero essere utilizzati per un uomo che ha sempre sostenuto il comunismo? Evidentemente in Ue non sanno scegliere personalità italiane avulse dal contesto politico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giani celebra l’installazione per Benigni al Parlamento Ue. Non ci resta che piangere… (video) Non ci resta che piangereUna squadra incapace di uscire dalla zona retrocessione, la morte di Astori e il dramma di Bove. Leggi anche: Ucraina, 11enne al Parlamento Ue racconta come ha perso la madre: interprete scoppia a piangere