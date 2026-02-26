Il Ministero dell’Ambiente della Bassa Sassonia sta esaminando una richiesta di autorizzazione per la produzione a Lingen di barre fissili, utilizzate nei reattori nucleari, presentata dalla Advanced Nuclear Fuels (ANF), una sussidiaria della società nucleare francese Framatome, con l’ente statale russo Rosatom. Il ministro Christian Meyer (Verdi) ritiene però l’ingresso della Russia politicamente disastroso. “Stiamo esaminando la questione secondo la legge e per conto del governo federale”, ha dichiarato alla NDR assicurando una verifica di tutte le indicazioni del Governo per determinare quali rischi esistano per la sicurezza. Un esame che potrà richiedere diverse settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Germania, ipotesi di collaborazione russo-tedesca per la produzione di barre fissili in Bassa Sassonia. Proteste: “No al nucleare di Mosca”

La Francia affida a un’azienda statale russa la produzione di combustibile nucleare in Germania: l’inchiesta che agita l’UeUna joint venture franco-russa pronta a produrre combustibile nucleare nel cuore dell’Unione europea sta sollevando forti tensioni politiche e...

La Germania di Merz punta al riarmo e riapre la questione tedesca in EuropaC’è un filo storico che lega la Germania al Giappone lungo un secolo e mezzo di rincorse industriali, ambizioni imperiali, sconfitte traumatiche e...

Temi più discussi: Nucleare russo in Germania: la Rosatom punta alla produzione di barre fissili a Lingen; Gilles Gressani: Un’Europa più forte per resistere a Trump: lo chiede l’opinione pubblica (di G. Ucciero); Fcas al capolinea, ecco come Merz guarda oltre la Francia; IL FUTURO DEL RIARMO - ISPI.

Italia-Germania. Il tandem sogna di diventare un cacciabombardiereL'auspicio di Crosetto e Tajani sull'ingresso di Berlino nel programma Gcap. Le convergenze evidenti fra Meloni e Merz, spiega a HuffPost ... huffingtonpost.it

Francia e Germania ai ferri corti per colpa del super caccia di guerra europeo: cosa sta succedendoIl sogno di un super caccia europeo nato dalla collaborazione tra Parigi e Berlino ... msn.com

Il diavolo veste di rosso sangue Questo il colore della toga e del tocco del presidente del famigerato « Volksgerichtshof », il Tribunale del Popolo nazista. Roland Freisler, “il boia di Hitler”, nacque il 30 ottobre del 1893 a Celle in Bassa Sassonia, e si distinse si - facebook.com facebook