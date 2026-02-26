Germania ipotesi di collaborazione russo-tedesca per la produzione di barre fissili in Bassa Sassonia Proteste | No al nucleare di Mosca

Il Ministero dell’Ambiente della Bassa Sassonia sta esaminando una richiesta di autorizzazione per la produzione a Lingen di barre fissili, utilizzate nei reattori nucleari, presentata dalla Advanced Nuclear Fuels (ANF), una sussidiaria della società nucleare francese Framatome, con l’ente statale russo Rosatom. Il ministro Christian Meyer (Verdi) ritiene però l’ingresso della Russia politicamente disastroso. “Stiamo esaminando la questione secondo la legge e per conto del governo federale”, ha dichiarato alla NDR assicurando una verifica di tutte le indicazioni del Governo per determinare quali rischi esistano per la sicurezza. Un esame che potrà richiedere diverse settimane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

