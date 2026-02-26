Germania direttrice del Berlinale licenziata | tra le cause il supporto a Gaza

La Berlinale, uno dei festival cinematografici più prestigiosi e frequentati al mondo, avrà una nuova direttrice. La notizia, diffusa sul quotidiano Bild, informa che il ministro della Cultura tedesco, Wolfram Weimer, ha ordinato la sostituzione di Tricia Tuttle, la direttrice del Festival. La direttrice del Berlinale licenziata, tra le motivazioni l’antisemitismo. Non è soltanto il ministro della Cultura, ma anche Tuttle stessa a ritenere che non possa più rimanere alla guida del Festival. I motivi sono da collegare a diverse turbolenze politiche sorte proprio durante il Festival internazionale del cinema di Berlino, in Germania. Il fattore scatenante è da ricondurre all’intervento avvenuto alla cerimonia di premiazione e alle conseguenti pressioni pubbliche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

