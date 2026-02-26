In occasione della Coppa Italia disputata all’Inalpi Arena, si è delineato un contesto caratterizzato da un elevato equilibrio tra le squadre protagoniste e da momenti di notevole intensità. Tra i nomi in evidenza, la Germani Brescia è emersa come una delle formazioni capace di imporsi tra le grandi del campionato, con una dinamica di gioco che ha mantenuto alta l’asticella competitiva. La semifinale tra Germani Brescia e Milano è stata indicata come il momento clou, una prova ricca di ritmo e spettacolo che, per gli appassionati, ha rappresentato un punto di riferimento della manifestazione. La valutazione sull’andamento della Germani... 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Germani è una big: la Coppa Italia lo ha certificato

Nikola Ivanovic salta la Coppa Italia: Germani Brescia senza il playmaker
La Germani Brescia si confronta con una fase cruciale della stagione, dove una assenza pesante influisce sulle scelte tattiche e sui piani gara.

Basket, la Germani Brescia supera Udine e raggiunge le semifinali della Coppa Italia 2026
È la Germani Brescia la prima squadra qualificata alle semifinali delle Final Eight Coppa Italia 2026.

Aradori: «La Coppa Italia lo ha certificato: Germani, sei una big»
Il bresciano convinto: «Quella contro Milano la sfida più bella a Torino: incredibile non aver vinto con 102 punti all'attivo»

Brescia lotta, ma Milano è più cinica e vince 106-102. La Germani saluta a testa altissima la Coppa Italia: gli highlights
Cuore, carattere e identità: i biancoblù si arrendono solo nel finale a un'Armani più lucida nei possessi decisivi

