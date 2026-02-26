Gemini diventa maggiordomo | l’IA prenota Uber e ordina la cena

(Adnkronos) – L'evoluzione di Google Gemini segna il passaggio definitivo dalla semplice risposta testuale all'azione pratica all'interno dell'ecosistema mobile. Dapprima solo su Pixel 10 e sulla serie Samsung Galaxy S26, l'assistente di Mountain View introduce la "task automation", una funzione che permette all'intelligenza artificiale di interagire direttamente con app esterne come Uber o Grubhub. Non si tratta più soltanto di fornire informazioni, ma di gestire flussi di lavoro complessi: l'utente può chiedere vocalmente una corsa per una determinata destinazione e osservare l'IA mentre apre l'applicazione in una finestra virtuale, seleziona le opzioni corrette e prepara l'ordine, richiedendo l'intervento umano solo per la conferma finale e il pagamento. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

