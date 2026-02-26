gemini app amplia la personalizzazione delle chat passate per utenti gratuiti

Un nuovo aggiornamento di Gemini app consente agli utenti gratuiti di personalizzare le chat passate. La funzione analizza le conversazioni precedenti per offrire risposte più pertinenti e adattate alle esigenze di ciascun utente. Questa novità mira a migliorare l’esperienza di utilizzo, rendendo le interazioni più fluide e su misura. La possibilità di riutilizzare le conversazioni precedenti rappresenta un passo avanti nella gestione delle chat.

l’aggiornamento di gemini introduce una funzione che analizza le conversazioni precedenti per fornire risposte più mirate. la novità, past chats, è in rollout globale per gli utenti gratuiti, con esclusione dell’europa al momento. grazie a questa integrazione, gemini può attingere al contesto delle chat passate senza richiedere riferimenti espliciti dall’utente. l’implementazione si appoggia a una nuova pagina nelle impostazioni, denominata contesto personale, dove è possibile attivare o disattivare la funzione e consultare le istruzioni correlate. in prospettiva, google prevede l’introduzione di una forma di intelligenza personale che coinvolge Gmail, Google Foto e altre app proprietarie per offrire interazioni ancora più contestualizzate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

