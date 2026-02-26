Gela studente colpito con un martello a scuola | choc all’Ettore Maiorana ombra di bullismo

Nella scuola di Gela, uno studente è stato aggredito con un martello durante l’orario scolastico, causando grande sconcerto tra studenti e insegnanti. La scena si è svolta nel pieno svolgimento delle attività quotidiane, lasciando tutti senza parole. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire l’accaduto e garantire la sicurezza all’interno dell’istituto.

La campanella della ricreazione, all’Istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, ieri mattina non ha segnato una pausa, ma l’inizio di un incubo. Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di un anno più grande. Un gesto improvviso, violento, che ha squarciato la normalità scolastica e riaperto una ferita che l’Italia conosce bene: quella del disagio giovanile che degenera. Il ragazzo ferito è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Ma la ferita più profonda, oggi, è quella che attraversa un’intera comunità. Le ipotesi degli investigatori. Secondo i primi accertamenti della Polizia di Stato, intervenuta sul posto insieme ai sanitari, l’aggressore avrebbe portato il martello da casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

