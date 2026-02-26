Questa mattina all’interno dell’istituto professionale “Ettore Majorana” di Gela si è verificato un episodio di violenza tra studenti, con uno di loro che ha aggredito un compagno colpendolo alla testa con un martello. L’evento ha attirato l’attenzione della comunità scolastica e delle autorità, che stanno monitorando la situazione e valutando le misure da adottare.

L’aggressione è avvenuta all’istituto professionale “Ettore Maiorana” questa mattina. Il 15enne ferito è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni Tragedia sfiorata questa mattina, giovedì 26 febbraio, all’istituto professionale “Ettore Majorana" di Gela, in provincia di Caltanissetta. Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di classe, suo coetaneo, durante l’orario scolastico. Il ferito è stato trasportato presso il vicino ospedale e medicato. Non sarebbe in gravi condizioni. La dinamica è ancora da ricostruire. Come apprende l’Ansa da fonti investigative, l’aggressione sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gela, studente colpisce un compagno alla testa con un martello

Gela, studente 15enne colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola: «Contesto di bullismo»Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola questa mattina all’interno dell’istituto professionale...

Gela, studente di 15 anni colpito con un martello da un compagno all’istituto “Ettore Maiorana”: non è graveUn ragazzo di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola questa mattina all’interno dell’ istituto professionale “Ettore...

Gela, studente colpisce alla testa con un martello compagno di scuolaL’aggressione è avvenuta all’istituto professionale Ettore Maiorana questa mattina. Il 15enne ferito è stato trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni ... ilgiornale.it

Studente colpisce con martello un compagno in scuola a GelaUno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola, questa mattina, all'interno dell'istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta. (ANSA) ... ansa.it