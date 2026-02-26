Gela studente 15enne aggredito con un martello in un istituto scolastico

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina in una scuola di Gela, coinvolgendo un quindicenne. L’adolescente è stato colpito con un martello, ma le sue condizioni non risultano preoccupanti. La situazione ha suscitato grande attenzione tra studenti e staff, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. La comunità locale si interroga sulle cause di questa aggressione improvvisa.

Un grave episodio di violenza si è verificato questa mattina, 26 febbraio, a Gela, in provincia di Caltanissetta. All'interno di un Istituto scolastico professionale, uno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia insieme al personale sanitario del 118. Il ragazzo ferito è stato trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni non sarebbero gravi, secondo quanto emerso dalle prime informazioni. Stando a una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine, l'aggressione sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo.