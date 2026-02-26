Gattopardi verdi e altre curiosità musicali | la playlist geniale di Anna Rollando che fa venire voglia di ascoltare

C’è un modo semplice per riavvicinarsi alla musica “colta” senza sentirsi fuori posto: partire dalle storie, dalle immagini, dalle stranezze meravigliose che ogni brano porta con sé. È esattamente la strada scelta da Anna Rollando nel suo nuovo libro “Gattopardi verdi” e altre curiosità musicali, un viaggio fatto di aneddoti, personaggi incredibili e ascolti guidati che attraversano secoli di musica: dal Medioevo alle composizioni contemporanee. Non è un manuale per addetti ai lavori e non pretende di esserlo. È piuttosto una piccola playlist di musica geniale, pensata come un regalo da fare a se stessi o a chi ama scoprire nuovi suoni. Il... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

