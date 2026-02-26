Ultimi giorni per immergersi nelle atmosfere giocose e movimentate di Nicola Gambedotti (1931-2011): è visitabile a ingresso libero fino a domenica la mostra Giochi e Movimento (orari 10,30-12,30 e 15-18) allestita alle sale del Castellare. La mostra dà ufficialmente avvio alle attività del nascente Archivio Gambedotti, che si pone come centro di riferimento per la tutela, la valorizzazione e la diffusione dell’opera del maestro nato a Roma, poi a Urbino valente studente alla Scuola del Libro e vissuto poi per il resto della vita a Napoli. L’esposizione è stata voluta dall’Amministrazione: "Siamo particolarmente colpiti – spiega l’assessore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gambedotti e le dinamiche dell’esistere

