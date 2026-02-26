Galaxy s26 ultra più sottile e più arrotondato che mai | scopri perché lo amerai
Il design del S26 Ultra resta in gran parte famigliare, ma si arricchisce di piccoli ritocchi che incidono sull’uso quotidiano. Le cornici arrotondate introducono un raggio di curvatura più ampio e garantiscono una coerenza tra angoli hardware e display che migliora la sensazione tattile al semplice contatto. Un cambiamento evidente riguarda lo spessore, ora inferiore agli 8 mm, una gamma Ultra che per la prima volta raggiunge questa misura. In confronto al S25 Ultra, la mano risulta più comoda e la gestione complessiva appare più leggera. Nonostante la diagonale conservi una presenza marcata, la percezione iniziale è di maggiore maneggevolezza e equilibrio, grazie all’armonizzazione tra corpo e display. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Galaxy s26 ultra design sorprendente scopri perché non è noiosoquesto testo analizza il samsung galaxy s26 ultra esplorando design, caratteristiche hardware e l’equilibrio tra continuità estetica e innovazione...
Galaxy s26 plus e s26 ultra non hanno più nulla da nascondere dopo questa fugale prime immagini ufficiali dei galaxy s26 ultra e s26 plus offrono la visione più chiara finora della prossima linea di punta di samsung.
Galaxy S26 Ultra: La rivoluzione che non ti aspetti. Specifiche, Prezzo e Data
Temi più discussi: Samsung presenta la serie Galaxy S26: lo smartphone Galaxy AI più intuitivo di sempre; Il nuovo Samsung Galaxy S26: più IA e un display innovativo che protegge da chi spia; Galaxy S26 Ultra: l’intelligenza artificiale che anticipa tutto (e protegge la tua privacy); Samsung Galaxy S26, video hands on, li abbiamo provati in anteprima.
Samsung Galaxy S26 Ultra con 250€ di sconto: ecco la promo dal sito ufficiale dell'aziendaI nuovi Samsung Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, fino al 15 marzo, sono acquistabili a prezzo scontato grazie a delle promozioni attive. Scopriamole insieme. multiplayer.it
Samsung Galaxy S26+ (512 GB) in offerta lancio su Amazon con 200€ di scontoIl Samsung Galaxy S26 Plus è subito in offerta lancio con la promo che consente di effettuare il preordine a prezzo scontato per la versione da 512 GB: l'offerta è disponibile su Amazon. hdblog.it
Samsung rinnova la gamma S26 puntando sullo schermo con Privacy Display, processore potenziato, nuove fotocamere e One UI arricchita. https://tech.everyeye.it/articoli/speciale-samsung-galaxy-s26-ultra-arriva-privacy-display-one-ui-intelligente-66816. - facebook.com facebook
Samsung Galaxy S26 Ultra in preordine su Amazon: subito sconto di 200€ x.com