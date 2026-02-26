Galaxy s26 ultra è il unico modello che prenderei ma non è la scelta giusta

La serie Galaxy S26 introduce diverse novità sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche sia dei prezzi, spingendo gli utenti a considerare attentamente le proprie esigenze prima di decidere. Tra i modelli disponibili, il Galaxy S26 Ultra si distingue come preferito, anche se non rappresenta la scelta più adatta a tutti. La gamma invita a riflettere sulle proprie priorità prima di fare un acquisto.

la serie galaxy s26 si presenta con novità rilevanti sia sul piano dei prezzi che delle specifiche, proponendo una gamma che richiede una valutazione attenta prima dell'acquisto. si coglie un incremento di valore soprattutto per i modelli base, mentre lo sguardo resta puntato sulla versione ultra, che continua a offrire le prestazioni migliori. l'analisi seguente sintetizza le differenze principali e indica quale modello possa offrire il miglior equilibrio tra prezzo e caratteristiche. le due varianti di base hanno registrato un incremento di prezzo complessivo di 100$ rispetto alle generazioni precedenti. è stata rimossa la versione da 128 GB per entrambe le linee, rendendo la variante 256 GB quella di ingresso più costosa rispetto al passato.

